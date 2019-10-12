خبيرة تربوية: استخدام التابلت يزيد من ذكاء الأطفال

قالت الدكتورة منى أحمد عبد العظيم، الخبيرة التربوبة، ومستشار بوزارة التربية والتعليم، إن استخدام الأطفال للتابلت، يزيد من نسبة ذكائهم وقدراتهم الاستيعابية.

وأضافت في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى، أن التابلت وما يحتويه من ألعاب إليكترونية وتطبيقات مختلفة، تعمل على تنشيط ذهن الطفل وزيادة تركيزه.

Advertisements

وطالبت أولياء الأمور بأن يتواصلوا مع أبنائهم لمعرفة المشاكل التي يواجهونها في تابلت وزارة التربية التعليم، لتلافيها مستقبلا.