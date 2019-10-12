تنتظرك أحداث سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: فلكيا اسبوع مهم جدا الشمس في برج الميزان تساعدك وتعطيك اجواء ممتازة وطاقة وفعالية فتحصل على نتائج مرضية لكن انتبه من القمر من الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان يومي السبت والاحد ما يعني ان الحيوية ستخف على الارجح ستتأخر وتتعرقل النتائج ايام بطيئة فارغة من الطاقة لا تعاند الاقدار انجز ما عليك قبل ان تبدأ مشروع جديد حافظ على هدوئك ولا تتسرع ولا تجازف بسمعتك ولا تخالف التعليمات. لكن بالرغم من العواصف الفلكية الصعبة سوف تدخل في مرحلة ايجابية بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى برجك فتتغير المقاييس مدة ثلاثة ايام انت مقبل على فترة ممتازة وقوية في نوعية الوقت الدسمة من افضل ايام الاسبوع الامور تركض ركض لذلك توقع تغييرات اساسية في مجال مهنتك كذلك سوف تشعر بالارتياح والنجاح فتكون المعنويات مرتفعة جداً إذ تشعر بالثقة بالنفس وتجد نفسك وسط أشخاص متفهّمين تتابع الحظوظ مع دخول القمر الى برج الجوزاء اي البيت الثاني بيت المال يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان فتكون فترة مميّزة جدا ملئية بالطاقة الايجابية والربح والمكاسب فقط انتبه من بعض المصاريف ايام مناسبة جدا للتحدث للافصاح عن رأيك فترة مناسبة للامتحانات الجامعية والاكاديمية للسفر للقاءات والمفاوضات والتنقّلات اسبوع مهم مدعوم من تأثيرات زحل وبلوتون من الجدي الترابي الصديق.

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في مواجهة برجك من العقرب لذلك حاول ان تتجنب السجالات والخلافات والنقاشات الغير ضرورية وابتعد عن الاستعراضات فالاجواء غير مناسبة اجواء متوترة وعصبية تحمل معها جواً من القلق والشك والغيرة وعدم التفاهم ما يجعلك تعاني صعوبة في التعاطي مع الشريك وتشكو برودته وقلّة تفهّمه، للعازب سوف تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تحتملها العلاقات المتأرجحة.