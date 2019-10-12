تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:اسبوع مهم جدا اسبوع نشيط فعال ومنتج لبحث مسائل مهنية شخصية ومالية تشعر بفائض من الحيوية بسبب التأثيرات النارية مع وجود القمر في برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان في يومي السبت والاحد فتكون انطلاقة مميزة فتحصل على نتائج واخبار ايجابية تخدم مصالحك فتصل الى الاعلى وعلى الارجح منصب جديد او تقدير او تكريم كما تدعمك التاثيرات الايجابية والمليئة بالنتائج المربحة فتكون الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك قد تطلق مشروعًا جديدًا وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق ما يجعلك تتمتّع بشعبية كبيرة وبزخم هائل من المعنويات والحماسة فلا تتراجع عند المواجهة او التحدي انها ايام ممتازة من افضل ايام الاسبوع يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي بين الاثنين الاربعاء اي الى البيت الثاني بيت المال الذي يقدم لك اجواء مثمرة ماليا ومعنويا تكون أفكارك متفائلة ومشرقة تسمح لك بإيجاد الحلول الإيجابية تسعى وتنهي الاعمال العالقة سواء كانت امور ادارية او مهنية او مسائل مالية او شخصية لكن حاول ان تخفف المصاريف الايضافية كذلك سوف تختم الاسبوع بالكثير من الحظ والارتياح تحت تاثير القمر من برج الجوزاء يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج الميزان الذي يعطيك نشاط ديناميكية فتتفاعل مع المحيط بطريقة ممتازة الامر الذي سيساعدك على تحقيق اكثر من انجاز.

عاطفياً: انه اسبوع السعادة والرضى يدعمك كوكب الزهرة عطارد من برج العقرب والمشتري من برج القوس الصديق فتتلقى أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه ولم لا فأنت تتمتع بطاقة كبيرة تؤهلك لأخذ المبادرة او القرار الحاسم. للعازب حان الوقت لتبدأ علاقة شفافة لا يشوبها خطأ، ووضع حد لمغامراتك ولاحلامك المجنونة.

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