تخلصي من الهالات السوداء في 5 خطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

للتخلّص من النظرات المتعبة والهالات الداكنة التي تحيط بالعينين، جرّبي هذه الخطوات التي ينصح بها خبراء العناية بالبشرة للقضاء على هذه المشكلة التجميليّة التي تطال امرأة من بين كل 3 نساء في عالمنا العربي، حسب ما جاء في موقع "العربية".

1- تحديد أسباب ظهور هذه الهالات:

قبل البحث عن علاج للهالات الداكنة يجب تحديد أسبابها، التي قد تكون النقص في ساعات النوم، العامل الوراثي، الإفراط في إنتاج الميلانين، ردة فعل البشرة على التعرّض للشمس، أو حتى الإفراط في استهلاك الملح... إن تحديد السبب الكامن وراء ظهور الهالات الداكنة هو الخطوة الأولى على طريق حلّ هذه المشكلة التجميليّة الشائعة. كونه يساعد على اعتماد العلاج المناسب ويسهّل القضاء عليها بشكل نهائي.

2- أخذ الاحتياطات اللازمة لدى تنظيف بشرة محيط العينين:

تتميّز بشرة محيط العينين بكونها المنطقة الأكثر حساسية في الوجه والجسم على السواء، ولذلك يجب الاهتمام بها بمستحضرات خاصة. قد نلجأ في بعض الأحيان إلى فرك العينين بقساوة لدى تنظيفها من الماكياج بهدف التخلّص من آثار الظلال والماسكارا. ولكن القسوة في هذا المجال تُضعف البشرة الرقيقة لمحيط العينين، وتساهم في ظهور الهالات الداكنة. لتجنّب ذلك من الضروري تنظيف محيط العينين عبر استعمال دوائر قطنيّة مبللة بزيت مزيل للماكياج، أو حليب تجميلي، أو حتى لوشن مائي-دهني فهذه الصيغ أفضل بكثير من ماء ميسيلير التي قد تكون مهيّجة لمنطقة محيط العينين.

3- الاهتمام بالترطيب واختيار الكونسيلر المناسب:

تساهم تغذية البشرة في الحفاظ على مظهرها الصحّي، ولذلك من الضروري اختيار كريم شديد الترطيب لمنطقة محيط العينين يعمل على تغذيتها ويقيها من ظهور الهالات الداكنة دون أن يكون كثيفاً.

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من الضروري أيضاً الاهتمام باختيار الكونسيلر المناسب الذي يتمتع بصيغة كريميّة ومرطّبة لا تكون كثيفة جداً، كي تحافظ على ثباتها طوال اليوم ولا تستقرّ في التجاعيد الصغيرة المحيطة بالعينين.

أما أفضل طريقة لتطبيق الكونسيلر فهي بعد كريم محيط العينين وكريم الأساس، على أن يتمّ التطبيق بواسطة ريشة خاصة بها الغرض أو بواسطة الإصبع بحيث يتمّ تربيت المستحضر بأطراف الأصابع على كامل منطقة الهالات الداكنة.

4- اختيار وسائل العناية المناسبة:

من الممكن أن تكون البشرة التي تعاني من هالات داكنة عرضة للتحسّس، ولذلك فهي تحتاج إلى عناية خاصة. ابتعدي في روتينكِ التجميلي عن المستحضرات التي تحتوي على الكحول أو أي آثار للعطور ممكن أن تزيد من تفاقم مشكلة الهالات الداكنة. اختاري مستحضرات عناية يوميّة تكون مناسبة لهذه المنطقة الحسّاسة وغنيّة بعناصر مرطّبة، بالفيتامينC، وبعناصر مهدّئة مثل زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، وزبدة الشيّا.

5- اعتماد نظام حياة متوازن:

ينعكس نظام الحياة المتوازن بشكل أساسي على بشرة محيط العينين، فالنوم في ساعة منتظمة ولمدة 8 ساعات يومياً ضروريّ. هذا بالإضافة إلى اعتماد نظام غذائي متوازن غنيّ بالعناصر الضروريّة لصحة البشرة والجسم، والتي تساهم في الحفاظ على بشرة مشرقة والوقاية من ظهور الهالات الداكنة.

أضف إلى ذلك استهلاك الأطعمة الغنيّة بالبيتا كاروتين (جزر، بطيخ أصفر، سبانخ، مشمش، بطاطا حلوة، فلفل ملوّن...) فهي غنيّة بمضادات الأكسدة المفيدة جداً لتقوية البشرة الحسّاسة والقضاء على الهالات الداكنة.