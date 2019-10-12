الطفلة "سيليا" نجمة عيد ميلا الأوبرا بـ"مصر هي أمي"

وقفت طفلة تُدعى سيليا محمد، لم تتجاوز عامها الرابع داخل بهو الأوبرا المصرية، وفي يدها علم بلدها، تغني بصوت عذب "مصر هي أمي" في مشهد خطف الأنظار، تمايلت بفستان وردي، تغني وكأنها مطربة كبيرة، مخارج ألفاظها جيدة وواضحة، والكورال ورائها يردد ما تقوله، وتتابعها وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، باهتمام شديد، وما إن انتهت من الغناء احتضنتها وحيتها على ما قدمته من إبداع.

تصفيق حار كان من نصيب سيليا، في احتفالية دار الأوبرا المصرية بعيد ميلادها الـ31 مساء أمس الأول على المسرح الكبير، والتى شهدت تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية، وروت داليا حسانين، والدة سيليا، ومدرس بكلية الترببة الموسيقية، أن ابنتها تم اختيارها ضمن شباب لتقديم بعض الأغنيات قبل انطلاق الحفل، وكانت هي الطفلة الوحيدة بينهم، حيث وقفت لتغني بين المجموعةأغنية "عيد ميلاد سعيد"، ثم انفردت بأغنية استقبال الوزيرة والضيوف: "فضلت تتدرب أسبوع وكانت مبسوطة".

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اكتشفت «داليا» موهبة طفلتها فى الغناء منذ وقت مبكر، حين بدأت تفسر معانى الكلمات، فكانت تحفظ الأغنيات وحدها، وقدمت أول أغنية لها على مسرح معهد الموسيقى العربية «فيها حاجة حلوة» للموسيقار الكبير عمر خيرت، وقتها حظيت بأعلى نسب مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وبدأت تحفظ الأغانى الوطنية: «بتحب تطلع فى أحسن صورة وملتزمة فى البروفات».

اكتشفت داليا موهبة طفلتها فى الغناء منذ وقت مبكر، حين بدأت تفسر معانى الكلمات، فكانت تحفظ الأغنيات وحدها، وقدمت أول أغنية لها على مسرح معهد الموسيقى العربية "فيها حاجة حلوة" للموسيقار عمر خيرت، وحظيت وقتها بأعلى نسب مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبدأت تحفظ الأغاني الوطنية: "بتحب تطلع فى أحسن صورة وملتزمة فى البروفات".

وكان لـ"سيليا" نصيب من المشاركة فى احتفالية 6 أكتوبر على المسرح المكشوف قبل أيام، وقدمت أداءً لافتاً للنظر، وعبرت عن سعادتها بما شاهدته من محبة وإعجاب من الحضور، خاصة وزيرة الثقافة: "باستنى وحضنتنى وقالت لى كنتِ هايلة".