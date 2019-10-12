فيديو.. خبيرة علاج بالطاقة تبين الفرق بين الحسد والعين

قالت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، إن "الله أعطى القدرة للناس على الأذى لكن الإذن ظل في يده فقط".

وأضافت زينال، خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، المذاع عبر شاشة "CBC سفرة": "الحسد يتحس لو ذهن الشخص مشتت ودا بيحصل فجأة دون مقدمات، وبتبقي مش عارفة تجمعي أو نفسك تقيل، أو تحسي بنغزة في بطنك دون أسباب مرضية، فدا عين وليس حسد".

وأوضحت الفرق بين العين والحسد، بأن الأخير يسبب الأذى ولكن بعد فترة على عكس العين التي تسبب الأذى في الحال.

وتابعت: "العين في ساعتها بتعمل كيميا في المخ بتطلع ذبذبة كهروماغناطيسية تؤثر على عصب العين، فيطلع سهم زي الليزر يضرب فيكي، ولو أنتِ مصدقة في الحسد قوي فأنتِ غير محصنة والسهم صابك على طول، أما لو عندك يقين إن ربنا هو الحافظ هيصد العين دي".