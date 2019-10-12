خبيرة توضح أفضل وقت لـ قص الشعر لزيادة طوله.. وإزالة الشعر الزائد

قص الشعر بهدف زيادة طوله، والحصول على شعر أكثر كثافة ونعومة، أحد أهم اهتمامات الفتيات، اللائي يركضن خلف العديد من منتجات العناية بالشعر من أجل الظهور بخصلات شعر صحية، لامعة، وأكثر طولا، كما أن قص الأطراف بشكل صحيح يساعد في نموه بشكل صحي.

ويعد قص الشعر وفقًا لشهور العام الهجري، طقس اتبعته الأمهات قديمًا، فسار بينهن كالتراث دون أي سند، وتداولته الفتيات بين بعضهن البعض، حتى بات العديد منهن ينتظر بداية الشهر العربي لقص الشعر، في حين أن أخريات لا يتهممن بتلك الأقاويل.

ومؤخرًا بدأ عدد من الفتيات يتساءلن عن أفضل توقيت لقص الشعر، من خلال المجموعات السرية الخاصة بهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

خبيرة أبراج: "أول الشهر العربي أحسن وقت"

وقالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن أفضل توقيت لقص الشعر هو بداية مولد الهلال، أي بداية الشهر العربي، قائلة: "ولادة الهلال تشير للنمو والاكتمال، غير أن هرمونات وطبيعة جسم البنت بتتغير كل شهر، وهي أحسن وقت لقص الشعر، عشان تضمني نموه وطوله وكثافته".

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وأضافت فؤاد خلال حديثها لـ "هُن": "اختيار المعاد بيتوقف كمان على ميلاد الهلال، ممكن شهر الهلال يتولد فيه بدري، وممكن يتولد متأخر جدًا".

مؤكدة : "أفضل وقت يوم 1 أو 2 في الشهر العربي".

ما علاقة إزالة الشعر بالشهر العربي؟

وعن إزالة الشعر الزائد من الجسم، قالت خبيرة الأبراج، يفضل أن يكون عقب اكتمال القمر: "تبدأي تشيليه من بعد يوم 16 من الشهر العربي".

وأضافت: "الوقت ده بيكون الجسم مُتحمل أكتر للألم، والشعر بينمو قليل جدًا وخفيف"، متابعة: "ابعدي عن أول الشهر نهائي، لأن وقتها أي شهر بيطلع تقيل وكثيف".