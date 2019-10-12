صور وفيديو| حمل وولادة وسنة أولى أمومة.. اللقاء الكامل لحنان مطاوع مع منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة حنان مطاوع في أول ظهور لها بعد الإنجاب وذلك في حلقة الجمعة من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".

كنت حامل في السادس وأنا بصور لمس أكتاف وما قولتش لحد

تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن فترة بداية حملها مشيرة أن حملها كان مفاجئا لها ولأسرتها، وحدث أثناء عملها بمسلسل "لمس أكتاف".

وأضافت: "كنت بصور مسلسل (لمس أكتاف) وكنت داخلة مسلسل تاني اسمه (عايزة ورد يا إبراهيم) وفجأة موضوع الحمل دا حصل، وفجأة المسلسل اللي كان المفروض إني ألبس فيه جلاليب اللي هو (لمس أكتاف) يستمر والتاني اللي المفروض يتلبس فيه كاجوال يقف".

وتابعت: "مبقتش عارفة أعمل إيه، وكنت خايفة من الربكة، وكنت خايفة أقول للمخرج لأن المخرجين والمنتجين بيرتبكوا جدا أما يعرفوا إن الممثلة اللي معاهم حامل، لأنهم بيقلقوا من عدم تركيز الممثلة أو تخنها المفاجئ".

واستطردت أنها فضلت مع زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني عدم إخبار أحد "كنت خايفة جدا من الحمل لأني أصلا عندي ديسك في ضهري وماشية دايما بمسكنات".

وأوضحت: "خلصت (لمس أكتاف) في آخر رمضان وكنت ساعتها في الشهر السادس، وفي الشهرين الثامن والتاسع جالي اكتئاب حمل وكنت بعيط وأنا أصلا مش بعيط كتير".

مواقف محرجة بسبب الحمل: كنت بنام في أي مكان

وحكت حنان مطاوع عن أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها أن النوم عرضها لمواقف محرجة كثيرة أثناء فترة الحمل.

وأضافت: "كنت بنام في أي مكان وفجأة من غير أي مقدمات، قبل مكنت أعرف إني حامل كنت ببقى مكسوفة جدا، كنت ببقى قاعدة مع ناس وأنام من غير مآخد بالي، أو أنام في أي عربية، أو أدخل الكرفان وقت التصوير وأنام ويصحوني على المشاهد بتاعتي".

وتابعت: "وفي الشهر التاسع لعبت رياضة عشان أسرع الولادة، والدكتور كان يقولي لازم تمشي وترقصي، وأنا أصلا عمري مرقصت، لكن كل يوم كنت برقص نص ساعة".

واستطردت ضاحكة: "جوزي دخل قالي أنا أول مرة أشوفك من يوم جوازنا بترقصي، كل يوم كان يقولي رايحة هتعملي فقرة الساحر أمتى".

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كواليس الولادة: جوزي كان أكتر حد متوتر وأنا بولد"كان بيترعش"

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن إدارة المستشفى التي وضعت بها مولودتها طلبت منها صورة جماعية للأسرة مع ابنتها.

وأضافت مطاوع: "دخلت بنت لطيفة وصورتنا كام صورة وبعدها بيومين بعتتلي الصور، فاخترت صورة منهم ونزلتها على السوشيال ميديا، واخترت الصورة اللي شكلي فيها ميبقاش مرهق".

وعن الأكثر توترا أثناء الولادة أشارت إلى أن زوجها أمير اليماني كان أكثرهم توترا "كان جسمه بيترعش، كل شوية يقول الجهاز بيصفر، ينده للدكتور يقوله الجهاز بيصفر وكنت بقوله مهو بيصفر عشان أنا عايشة عايزه يقف ليه".

وتابعت: "والدتي كانت مع عدم الإعلان طول فترة العمل في المسلسل، وأمير كان ضد الإعلان تماما إلا بعد الولادة".

حنان مطاوع وسنة أولى أمومة: نسيت النوم وأيامه

ونصحت الفنانة حنان مطاوع، غير المتزوجات، بالاستمتاع بحياتهن قبل الزواج والإنجاب "أي واحدة بتنام ومخلفتش عيشوا حياتكم وناموا واستمتعوا بكل لحظة بتناموا فيها".

وأضافت: "نسيت النوم وأيامه، أوقات بنام 10 دقائق وبسمع صوت عياط بنتي ومش ببقى عارفه أعمل إيه، فعلا فيه يومين كانت بتصحى كل 10 دقايق، وكنت ببقى عايزه أحط مشبكين عشان أفتح عيني، وكل حاجة كانت بتبقى بالنسبالي أضغاث أحلام".

وعن تسمية ابنتها "أماليا" أوضحت: "كان نفسي في اسم مختلف ومش متداول، يا إما عربي قديم يا إما مصري قديم، إلا إن أمير جوزي قال أنا مقدرش اسمي بنتي الأسماء العربية دي، وقالي إنتِ محسساني إني داخل بهودج وبقول أين ابنتي العزيزة".

وتابعت: "فقولنا نسميها اسم فرعوني، فلقينا إن فيه اسمين جمال جدا وهو (أناليا) ودا معناه الأميرة الكبيرة و(أماليا) ومعناه الأميرة الصغيرة، وكان فيه اسم تاني (نوشكا) وكان تقريبا معناه الوردة البرية".

وعن شخصية ابنتها قالت ضاحكة "هي مش شخصية هي صوت بس، وإحنا في العمليات قلت دا صوت بنتي ولا دا فيه أوض تانية فيها أطفال، وماما قالت دي مطربة أوبرا، سارينة بتتفتح، وبقيت بسألها أنتِ جبتي الصوت دا منين، ويومي بقى متظبط على مزاجها".

وأشارت حنان مطاوع إلى أن ابنتها تشبه حماها كثيرا، ولا تشبهها أو تشبه زوجها.