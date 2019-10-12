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قدمت الشيف رانيا الجزار، طريقة عمل كيك بوبس، وذلك من خلال برنامجها "نص مشكل" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل.
مقادير عمل كيك بوبس
كب كيك أو كيك فانيلا أو شكولاتة.
الوجه
قشطة
شيكولاته سائحة غامقة وبيضاء.
أعواد بيضاء بلاستيك أو أسياخ.
فارمسيل أشكال صغيره.
سكر ملون.
طريقة عمل كيك بوبس
فتتي الكيك أو الكب كك في وعاء ثم اخلطيه بالقشطة تدريجيًا حتى تتمكني من تشكيله.
شكليه على شكل كور صغيرة ثم اتركيها في الثلاجة حتى تتماسك.
ثم اغمسه في الشكولاتة وزينيها بالسكر الملون حسب الرغبة.
اغرسي الأسياخ الخشبية داخل الكور ثم قدميها في بارطمنات أو فازة بها فوم.
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