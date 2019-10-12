أعراض المياه البيضاء.. الأسباب والوقاية

إعتام عدسة العين أو مرض المياه البيضاء، هو تكتل للعدسة التي عادة ما تكون واضحة للعين.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعتام عدسة العين، تشبه الرؤية من خلال العدسات الملبدة بالغيوم إلى حد ما النظر إلى نافذة فاترة أو ضبابية.

الرؤية الغائمة التي تسببها إعتام عدسة العين يمكن أن تزيد من صعوبة القراءة أو قيادة السيارة خاصةً في الليل أو مشاهدة التعبير على وجه صديق.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن المرض بحسب موقع "مايو كلينك".

أعراض المياه البيضاء

تشمل علامات وأعراض إعتام عدسة العين ما يلي:

الغمامة، عدم وضوح الرؤية.

زيادة صعوبة الرؤية ليلا.

حساسية للضوء الوهج.

الحاجة إلى ضوء أكثر إشراقا للقراءة وغيرها من الأنشطة.

رؤية "الهالات" حول الأضواء.

تغييرات متكررة في النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة.

تلاشى أو اصفرار الألوان.

رؤية مزدوجة في عين واحدة.

في البداية، قد تؤثر الغيوم في رؤيتك الناتجة عن إعتام عدسة العين على جزء صغير فقط من عدسة العين وقد لا تكون على دراية بأي فقد البصر. بينما يزداد إعتام عدسة العين، فإنه يزداد عددًا من العدسات ويشوه الضوء الذي يمر عبر العدسة. هذا قد يؤدي إلى أعراض أكثر وضوحا.

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أسباب المياه البيضاء

تتطور معظم إعتام عدسة العين عندم الشيخوخة أو إصابة الأنسجة التي تشكل عدسة عينيك.

بعض الاضطرابات الوراثية تسبب مشاكل صحية أخرى يمكن أن تزيد من خطر إعتام عدسة العين. يمكن أن يحدث إعتام عدسة العين أيضًا بسبب أمراض العين الأخرى أو جراحة العين السابقة أو الحالات الطبية مثل السكري. الاستخدام طويل الأمد للأدوية الستيرويدية، أيضًا، يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين.

كيف تتشكل المياه البيضاء

مع تقدمك في العمر، تصبح العدسات في عينيك أقل مرونة وأقل شفافية وسمك. تتسبب الظروف الطبية المرتبطة بالعمر والحالات الأخرى في تحطيم الأنسجة داخل العدسة وتكتلها معًا، ما يؤدي إلى تكدس المساحات الصغيرة داخل العدسة.

مع استمرار إعتام عدسة العين، يصبح التكتل أكثر كثافة وينطوي على جزء أكبر من العدسة. يقوم إعتام عدسة العين بتفريق الضوء وحجبه أثناء مروره بالعدسة،مما يمنع صورة محددة بوضوح من الوصول إلى شبكية العين. نتيجة لذلك، تصبح رؤيتك غير واضحة.

الوقاية من المياه البيضاء

لم تثبت أي دراسات كيفية الوقاية من إعتام عدسة العين أو إبطاء تقدم إعتام عدسة العين. لكن الأطباء يعتقدون أن عدة استراتيجيات قد تكون مفيدة، بما في ذلك:

يمكن أن تساعد فحوصات العين في اكتشاف إعتام عدسة العين ومشاكل العين الأخرى في مراحلها المبكرة.

الاقلاع عن التدخين. اسأل طبيبك عن اقتراحات حول كيفية التوقف عن التدخين.

إدارة المشاكل الصحية الأخرى. اتبع خطة العلاج الخاصة بك إذا كنت تعاني من مرض السكري أو الحالات الطبية الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر إعتام عدسة العين.

اختر نظامًا صحيًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات. إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة إلى نظامك الغذائي يضمن حصولك على العديد من الفيتامينات والمواد المغذية. تحتوي الفواكه والخضروات على العديد من مضادات الأكسدة، مما يساعد في الحفاظ على صحة عينيك.

أظهرت دراسة كبيرة للسكان مؤخرا أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين. تتمتع الفواكه والخضروات بالعديد من الفوائد الصحية المؤكدة وهي طريقة آمنة لزيادة كمية المعادن والفيتامينات الموجودة في نظامك الغذائي.

نظارة شمسية. قد تساهم الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس في تطوير إعتام عدسة العين. ارتد النظارات الشمسية التي تمنع الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) عندما تكون في الخارج.

تقليل استخدام الكحول. الإفراط في تعاطي الكحول يمكن أن يزيد من خطر إعتام عدسة العين.