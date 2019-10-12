صنف جانبي مقلي ولذيذ، موجود في كثير من محلات الأطعمة، ولكن بطريقة سهلة يمكنك تحضير أصابع الموتزاريلا في البيت بالخطوات التالية. المكونات جبنة موتزاريلا غير مبشورة أو مقطعة. بيض. بقسماط. ملح و فلفل (حسب الرغبة). بودرة ثوم. بودرة بصل. زعتر. خس. Advertisements زيتون. طريقة التحضير تقطع الموتزاريلا أصابع سميكة، ويفضل تقطيعها وهي مجمدة. تغمر أصابع الموتزاريلا بالبيض. يخلط البقسماط مع بودرة الثوم والبصل والزعتر. تغمس أصابع الموتزاريلا فى البقسماط. ثم تغمر فى البيض مرة أخرى. توضع الموتزاريلا ستيكس فى الفريزر لمدة 10 دقائق. تفلى أصابع الموتزاريلا فى الزيت الساخن. تزين بالخس والزيتون، وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع الموتزاريلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.