طريقة عمل مافن الشوكولاتة

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حضري لأولادك كب مافن الشكولاتة اللذيذ، لتناوله على الصباح مع الحليب، قبل الذهاب للمدرسة، فهو غني بالسكريات، بدلًا من شراء حلوى الشارع.
مكونات مافن الشوكولاتة
كوب ونصف دقيق أبيض
كوب ونصف سكر سكر
بيكنج بودر
بيكنج صودا
رشة ملح
ملعقتين بودرة كاكا
كوب حليب
ربع كوب زيت
عدد 2 بيضة
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة
في وعاء عميق، اخلطي الدقيق، مع البيكنج بودر والبيكنج صودا، والملح والكاكاو جيدًا.
اخلطي البيض مع الحليب والزيت، سويًا، في وعاء أخر.
ضيفي الخليطين سويًا، وامزجيهما جيدًا.
صبي الخليط، في قوالب الكب كيك، وادخليهما الفرن حتى ينضجا.
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