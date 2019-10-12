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طريقة عمل ميني باتيه بالسوسيس

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يعتبر الميني باتيه بالسوسيس من المسليات الصحية التي لا غنى عنها في المطبخ، الا أن بعض السيدات تجد صعوبة في تجهيزها لاطفالهن.

وتقدم "هُن" طريقة عمل ميني باتيه بالسوسيس للشيف أميرة شنب :

مقادير باتيه بالسوسيس

عجينة الباف بيستري

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جبنة شيدر

سوسيس

حبة البركة

بيض

طريقة تحضير باتيه بالسوسيس

ضعى الجبنة والسوسيس داخل العجينة المقطعة لقطع صغيرة وتدهن بالبيض وترش حبة البركة وتدخل الفرن ثم تقدم وبالهنا والشفا.

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