علاج حروق اللسان في المنزل

يتعرض العديد من الأشخاص، بشكل مستمر، لمشكلاك حروق اللسان، بسبب تناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة للغاية، والتي يؤدي لظهور البثور فيما بعد.

ويرصد"هُن" 5 علاجات منزلة للتخلص من حروق اللسان، وفقًا لما ذكره "wikihow"

شرب الماء البارد

يساعد الماء البارد على تهدئة المنطقة المحروقة، كما إنه أي طعام أو شراب ما زال ساخنًا في فمك.

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مكعبات الثلج

ضع مكعبات الثلج على لسانك، بعد شطف لسانك بالماء البارد، لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، مما يساعد في تخدير للسان، ووقف الألم.

استخدام الماء والملح

يحتاج لسانك للتطهير بخليط الماء والملح، الذي يساعد على قتل البكتريا المُسببة للعدوى أيضًا.

تناول الحليب بالعسل الأبيض

يساعد خليط الحليب والعسل على تهدئة الحروق، وتنشيط الدورة الدموية في الفم مما يساعد في عملية الشفاء بفاعلية أكثر.

أو يمكنك وضع قطرات العسل على البثور، ومكان الحروق، خاصة إنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتريا الطبيعية مما يساعد في منع تلك الإصابات.