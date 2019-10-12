حنان مطاوع عن أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت: كنت بنام في أي مكان

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن النوم عرضها لمواقف محرجة كثيرة أثناء فترة الحمل.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "كنت بنام في أي مكان وفجأة من غير أي مقدمات، قبل مكنت أعرف إني حامل كنت ببقى مكسوفة جدا، كنت ببقى قاعدة مع ناس وأنام من غير مآخد بالي، أو أنام في أي عربية، أو أدخل الكرفان وقت التصوير وأنام ويصحوني على المشاهد بتاعتي".

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وتابعت: "وفي الشهر التاسع لعبت رياضة عشان أسرع الولادة، والدكتور كان يقولي لازم تمشي وترقصي، وأنا أصلا عمري مرقصت، لكن كل يوم كنت برقص نص ساعة".

واستطردت ضاحكة: "جوزي دخل قالي أنا أول مرة أشوفك من يوم جوازنا بترقصي، كل يوم كان يقولي رايحة هتعملي فقرة الساحر أمتى".

وأشارت إلى أن ابنتي تشبه حماها كثيرا، ولا تشبهها أو تشبه زوجها.