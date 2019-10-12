الامارات | البلوفر التريكو البيج.. قطعة لا غنى عنها

شكرا لقرائتكم خبر عن البلوفر التريكو البيج.. قطعة لا غنى عنها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد البلوفر التريكو البيج قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية؛ إذ يناسب كل أنواع البشرة ويتناغم مع كل الألوان ليمنح المرأة إطلالة دافئة أنيقة.

وأشارت مجلة Elle الألمانية إلى أن البلوفر التريكو، الذي يتألق بدرجة بيج فاتحة، يغازل البشرة البرونزية، في حين يداعب البلوفر، الذي يكتسي بدرجة بيج داكنة، البشرة الشاحبة.

وأوضحت أن اللون البيج يتناغم مع كل الألوان كالأسود والوردي الصارخ، في حين تضفي عليه الحلي الذهبية بريقاً متلألئاً.