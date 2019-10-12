شكرا لقرائتكم خبر عن البلوفر التريكو البيج.. قطعة لا غنى عنها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد البلوفر التريكو البيج قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية؛ إذ يناسب كل أنواع البشرة ويتناغم مع كل الألوان ليمنح المرأة إطلالة دافئة أنيقة.
وأشارت مجلة Elle الألمانية إلى أن البلوفر التريكو، الذي يتألق بدرجة بيج فاتحة، يغازل البشرة البرونزية، في حين يداعب البلوفر، الذي يكتسي بدرجة بيج داكنة، البشرة الشاحبة.
وأوضحت أن اللون البيج يتناغم مع كل الألوان كالأسود والوردي الصارخ، في حين تضفي عليه الحلي الذهبية بريقاً متلألئاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | البلوفر التريكو البيج.. قطعة لا غنى عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.