الامارات | ‫هرمونات السعادة والحب‬.. على نغمة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ‫هرمونات السعادة والحب‬.. على نغمة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أخصائي العلاج بالموسيقى فولفجانج بوسينجر إن الغناء‬يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ إنه مهم للتنفس من ناحية، ويحارب التوتر‬النفسي من ناحية أخرى. ‬

‫‬وأوضح أن الغناء يعمل على تحسين التنفس وإمداد‬الجسم بالأوكسجين، كما أنه يساعد على إفراز هرمون السعادة (سيروتونين)،‬وهرمون الحب (أوكسيتوسين). ‬

‫‬وأضاف بوسينجر أن الغناء يحقق أفضل تأثير له عند الغناء بشكل جماعي، كما هي الحال في الكورال مثلاً.‬