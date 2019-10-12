الامارات | ‫هرمونات السعادة والحب‬.. على نغمة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن هرمونات السعادة والحب.. على نغمة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أخصائي العلاج بالموسيقى فولفجانج بوسينجر إن الغناءيتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ إنه مهم للتنفس من ناحية، ويحارب التوترالنفسي من ناحية أخرى.
وأوضح أن الغناء يعمل على تحسين التنفس وإمدادالجسم بالأوكسجين، كما أنه يساعد على إفراز هرمون السعادة (سيروتونين)،وهرمون الحب (أوكسيتوسين).
وأضاف بوسينجر أن الغناء يحقق أفضل تأثير له عند الغناء بشكل جماعي، كما هي الحال في الكورال مثلاً.
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