الامارات | «فاشن فورورد دبي».. العلاقة الوثيقة بين عالم الأزياء والموضة

شكرا لقرائتكم خبر عن «فاشن فورورد دبي».. العلاقة الوثيقة بين عالم الأزياء والموضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الأزياء تحولات كبيرة عالمياً، متبنياً نموذجاً أكثر تركيزاً على العملاء، يعود مهرجان «فاشن فورورد دبي»، بجملة فعاليات، تزخر بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية في حي دبي للتصميم، ليقدم لزواره عدداً من العروض والمعارض، إضافة إلى حوارات مفتوحة مع أبرز قادة مجال الموضة والأزياء من جميع أنحاء العالم، بجانب برامج ترفيهية وفرصة تتيح للزوار «التسوق بشكل مباشر» في الفعالية التي ستستمر لمدة أربعة أيام. وسيتضمن المهرجان 21 عرضاً على المنصة، و20 عرضاً آخر لمصممين بمعرض «ذا جاردن»، وسيتمكن خبراء المجال والمهتمين بالأزياء من التعرف الى أبرز المواهب على مستوى المنطقة في هذا القطاع.

ستُمكِن منصة «Shop The show» الزوار من شراء القطع المعروضة على منصة العرض الرئيسة مباشرة.

فيما تتضمن الحلقات النقاشية حوارات مع شخصيات بارزة في عالم الأزياء والموضة مثل لاودوميا بوتشي، والتي ستناقش مسائل تتعلق بالتراث والابتكار، كما ستغطي تلك الحوارات قضايا مهمة مثل الاستدامة والجمال.

ويأتي انعقاد الفعالية التي ستقام من 30 الشهر الجاري إلى الثاني من نوفمبر المقبل، تلبيةً للطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية الاجتماعية من جانب المتسوقين، والحاجة المتزايدة للمصممين للتواصل بشكل مباشر مع عملائهم. كما يتيح «فاشن فورورد دبي» في النسخة الجديدة فرصة التعرف إلى منصة التسوق الجديدة shop the Show، التي تم فيها الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة التي عززت من حضور الموقع الإلكتروني للمنصة FFWD، إذ سيكون بمقدور الزوار شراء الأزياء التي تعرض بالمنصة الرئيسة قبل أو بعد العروض التي تقام عليها. من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ«فاشون فورورد دبي»، بونج جريرو: «بعد سنوات من إنشائنا لهذه المنصة، فإننا دائماً ما نسعى لأن نكون في قلب الحدث من خلال التعرف إلى كل ما يحتاجه عالم التصميم، إضافة إلى ما يصبو إليه محبو الأزياء والموضة. وتعكس هذه النسخة من الفعالية العلاقة الوثيقة بين عالم الأزياء والموضة من جهة، وقطاع التجزئة من جهة أخرى». وأضاف: «سنتبنى نهجاً شاملاً يمكننا من الانخراط في جميع جوانب عالم الأزياء، بداية من أبرز دور الأزياء الفاخرة، والتي تضم دبي جزءاً كبيراً منها، وحتى العلامات الناشئة في القطاع من منطقتنا، إضافة إلى أكثر المبتكرين تميزاً حول العالم. وفخورون بأن نكون جزءاً من عملية تأسيس وبناء قطاع قوي ومستدام للأزياء والموضة على مستوى المنطقة، عبر تبني الابتكار والتكنولوجيا والإسهام في تلك النهضة».

وتحتضن النسخة الجديدة من «فاشن فورورد دبي» 21 عرضاً محلياً وعالمياً للأزياء، بما في ذلك 21 مصمماً سيعرضون أعمالهم للمرة الأولى خلال الفعالية، علاوة على أن الفعالية ستشهد عودة تسعة مصممين شاركوا سابقاً بـ«فاشن فورورد دبي». ويمكن لضيوف الفعالية استكشاف النجوم الصاعدين في عالم الأزياء من خلال زيارة معرض «ذا جاردن» الذي سيحتضن مصممين تتنوع أعمالهم الإبداعية من المجوهرات والحقائب اليدوية والملابس الجاهزة، فضلاً عن القطع الفنية الداخلية.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم خديجة البستكي، إن الفعالية «تُبرِز مكانة حي دبي للتصميم كمركز حيوي لتحفيز الابتكار والتصميم، لتمكين آلاف الزوار من التعرف الى الأعمال الإبداعية لمبتكرين يتخذون من الحي مركزاً لهم». وأضافت أن «فاشون فورورد دبي لطالما كان شريكاً استراتيجياً لنا منذ الموسم الثاني من خلال هذه الفعالية، ونحن سعداء بترسيخ التزامنا بدعم المواهب المحلية في قطاع الأزياء والموضة، ونتطلع لرؤية مصممينا المحليين وهم يعرضون أعمالهم خلال هذه النسخة من الفعالية، فضلاً عن التعاون الكبير الذي أبداه شركاؤنا التجاريون من قطاعات الأغذية والمشروبات والترفيه وتجارة التجزئة».

خديجة البستكي:

«سعداء بترسيخ

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التزامنا بدعم

المواهب المحلية

في قطاع الأزياء

والموضة، ونتطلع

لرؤية مصممينا

المحليين وهم

يعرضون أعمالهم».

- «ذا جاردن» سيحتضن مصممين واعدين يقدمون أعمالاً متنوعة.

- 30 الجاري تنطلق الفعاليات وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.