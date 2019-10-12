الامارات | فيكتوريا بيكهام في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأسلوبها المميز، وكذلك خبرتها في مجال الأزياء، شاركت أول من أمس المصممة وسيدة الأعمال فيكتوريا بيكهام في فعالية «عالم من الأزياء»، في «مول الإمارات» بدبي. وبعد جولة ضمن «بازار كابوسل» في الغاليريا المركزية بمركز التسوق، شاركت النجمة في فعاليات عدة، وأتيحت للزوار فرصة لقائها والتقاط الصور معها.

وتشغل فيكتوريا بيكهام منصب المدير الإبداعي في العلامة التجارية التي تحمل اسمها، كما أنها حاصلة على جائزة «علامة المصمم الأفضل في العام» ضمن «جوائز الأزياء البريطانية» عامي 2011 و2013، وفي 2014 عينت سفيرة للنوايا الحسنة.

يشار إلى أن «بازار كابوسل»، ضمن «عالم من الأزياء» الذي يختتم غداً، يحتفي بالتداخل بين التكنولوجيا وفنون الأزياء والتجميل والتصميم، ضمن تراث المنطقة المتنوع والثري، ويستعرض الحدث التفاعلي أنشطة الواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يستضيف عدداً من المشاهير ورواد قطاع الأزياء، بمن في ذلك إيريس فان هيربن، والروبوت صوفيا.