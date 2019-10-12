الامارات | عمرو مصطفى يطلق «لعبت مع الأسد»

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطلق «لعبت مع الأسد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق النجم عمرو مصطفى أحدث ألبوماته الفنية بعنوان «لعبت مع الأسد»، الذي طرحه المغني والملحن المصري على منصات عدة.
ويتكون الألبوم من 10 أغنيات جميعها من رؤية وكلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن إنتاج شركة فيولين.
الألبوم تم عمل المكساج والماسترالخاص به بالكامل في أمستردام، وتعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع الأغنيات.
ويعد ألبوم «لعبت مع الأسد» بمثابة عودة غنائية قوية لعمرو مصطفى، بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته. يشار إلى أن عمرو مصطفى من أبرز الملحنين، وحصدت أغنياته العديد من الجوائز، ولحّن لنجوم في الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد، تركيا، وغيرها.
ويمتلك عمرو مصطفى ثلاثة ألبومات كمطرب: «أيامي»، و«علامة في حياتك»، و«الكبير كبير».
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