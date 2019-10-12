شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام جمال سعيد حمدان الشامسي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله شامس إلى كريمة شهاب سعيد حمدان الشامسي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة أفراح زاخر بالعين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد من الأهل والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.