الامارات | أليشيا فيكاندر مشتبه بها في مثلث حب بـ «طائر الزلزال»

شكرا لقرائتكم خبر عن أليشيا فيكاندر مشتبه بها في مثلث حب بـ «طائر الزلزال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلعب الممثلة أليشيا فيكاندر دور مشتبه فيها بجريمة قتل تقع في مثلث حب بفيلم «طائر الزلزال» (إيرث كويك بيرد)، وهو فيلم تشويقي تدور أحداثه في طوكيو عام 1989، وتتحدث فيه الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار باللغتين الإنجليزية واليابانية.

والفيلم مقتبس من رواية للكاتبة سوزانا جونز، ويتتبع شخصية فيكاندر، المترجمة لوسي فلاي المغتربة التي تعيش في اليابان والتي تبدأ علاقة رومانسية مع المصور تايغي، الذي يجسد دوره ناوكي كوباياشي.

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لكن حياة لوسي تنقلب رأساً على عقب بوصول الوافدة ليلي بريدجز، التي تجسد دورها رايلي كيو، والتي تصادق الثنائي. وتختفي ليلي ويُفترض موتها، وتصبح لوسي المشتبه فيها الرئيسة.

ويتطلب الفيلم، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لندن السينمائي، أول من أمس، من فيكاندر المولودة في السويد، والمعروفة بأفلام، مثل: «إكس ماكينا»، و«الفتاة الدنماركية» (ذا دانيش جيرل)، الذي نالت عنه «الأوسكار»، أن تتحدث باليابانية في العديد من المشاهد.

وقالت فيكاندر (31 عاماً)، قبل عرض الفيلم: «ليتني أستطيع القول بأنني أعرف اللغة اليابانية.. تعلمتها في ثلاثة أشهر.. أعني أنني قمت بمجهود كبير كي أتمكن من الحديث باليابانية. فعندما تكون شخصاً يتحدث لغتين فلا يمكن محاكاة الأصوات فحسب، بل تحتاج لأن تكون على علم بما تقوله فعلاً».