الامارات | 5 خطوات لبرنامج جمالك اليومي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لبرنامج جمالك اليومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا كنت تجدين أن بشرتك باهتة ومفتقرة إلى النضارة، وملامحك متعبة ووجهك داكناً، فتأكدي أنه قد حان الوقت لاكتشاف علاجات ونصائح جمالية فعالة لاستعادة ألقك، فالمظهر النضر للبشرة يمر عبر روتين جمالي ثابت وعادات يومية خاصة من التنظيف والترطيب.

لذا، يجب عليك التفكير أحياناً في تنشيط الدورة الدموية الدقيقة للدم، سيما خلال فصل الشتاء، واستعادة الحاجز الواقي للبشرة، لأن البرد والرياح، وحتى وسائل التدفئة بالبيوت تؤثر في تبادلات الماء على مستوى الخلايا وفعاليتها ومن ثم جفاف الأنسجة الجلدية في العمق؛ ما يتسبب في تبدل مظهر البشرة وتدني مستويات انتعاشها.

فسارعي، بعد تحسن الطقس الى استعادة عاداتك الحميدة باتباع هذا البرنامج المصمم لجمالك، والذي يضم خمس خطوات أساسية.

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