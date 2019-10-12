الامارات | البرتقالي على عرش ألوان طلاء الأظافر

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقالي على عرش ألوان طلاء الأظافر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع البرتقالي على عرش ألوان طلاء الأظافر في خريف/‏شتاء 2019/‏2020 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت مجلة إيلي الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن البرتقالي يطل هذا الموسم بطيف لوني واسع يمتد من درجات الباستيل ذات الطابع الرومانسي الحالم وصولاً إلى درجة البرتقالي المحروق ذات الطابع القوي والجريء.

وأضافت المجلة أن طلاء الأظافر البرتقالي يغازل الأظافر المستديرة والأظافر التي تتخذ شكل حبة اللوز، على حد سواء.