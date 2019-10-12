الامارات | الساونا.. فوائد صحية بالجملة

شكرا لقرائتكم خبر عن الساونا.. فوائد صحية بالجملة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن الساونا تتمتع بالعديد من المزايا الصحية للجسم، كما أنها تعتبر متعة للنفس؛ إذ تساعد على محاربة التوتر النفسي والشعور بالاسترخاء.
وأوضح المركز الألماني أن حمامات الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة وتحسين سريان الدم بالجسم، كما أنها تمثل تدريباً جيداً للجهاز القلبي الوعائي، بالإضافة إلى أنها تساعد على تنظيف البشرة من البثور والشوائب، وتسهم في تجديد خلايا البشرة. وتساعد حمامات الساونا أيضاً على الاسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية.
وتعد حمامات الساونا مفيدة أيضاً للمرأة خلال الدورة الشهرية؛ إذ تعمل على إرخاء عضلات الرحم وتحد من آلام الحيض.
لذا ينصح المركز بزيارة حمامات الساونا بانتظام في حال عدم وجود موانع طبية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ودوالي الساقين والمرض الجلدي المعروف باسم «الوردية» ونوبات الربو الحادة.
- الساونا تعمل على تقوية جهاز المناعة وتحسين سريان الدم، كما تمثل تدريباً جيداً للجهاز القلبي الوعائي.
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