الامارات | المزج بين الخامات والنقوش.. صيحة موسم الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن المزج بين الخامات والنقوش.. صيحة موسم الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار معهد الموضة الألماني إلى أن المزج بين الخامات والنقوش المختلفة يسود الموضة النسائية في خريف/‏شتاء 2019/‏2020 ليتيح للمرأة المزيد من الحرية عند التنسيق من ناحية، وليمنحها إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها من ناحية أخرى.

وأوضح المعهد أنه يمكن تنسيق نقوش الكاروه مع نقوش الزهور ونقوش جلود الحيوانات، كما يمكن تنسيق الكشمير والتريكو مع الخامات الانسيابية كالحرير والساتان، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.