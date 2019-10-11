حنان مطاوع: كنت حامل في السادس وأنا بصور لمس أكتاف وما قولتش لحد

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن حملها كان مفاجئا لها ولأسرتها، وحدث أثناء عملها بمسلسل "لمس أكتاف".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "كنت بصور مسلسل (لمس أكتاف) وكنت داخلة مسلسل تاني اسمه (عايزة ورد يا إبراهيم) وفجأة موضوع الحمل دا حصل، وفجأة المسلسل اللي كان المفروض إني ألبس فيه جلاليب اللي هو (لمس أكتاف) يستمر والتاني اللي المفروض يتلبس فيه كاجوال يقف".

وتابعت: "مبقتش عارفة أعمل إيه، وكنت خايفة من الربكة، وكنت خايفة أقول للمخرج لأن المخرجين والمنتجين بيرتبكوا جدا أما يعرفوا إن الممثلة اللي معاهم حامل، لأنهم بيقلقوا من عدم تركيز الممثلة أو تخنها المفاجئ".

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واستطردت أنها فضلت مع زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني عدم إخبار أحد "كنت خايفة جدا من الحمل لأني أصلا عندي ديسك في ضهري وماشية دايما بمسكنات".

وأوضحت: "خلصت (لمس أكتاف) في آخر رمضان وكنت ساعتها في الشهر السادس، وفي الشهرين الثامن والتاسع جالي اكتئاب حمل وكنت بعيط وأنا أصلا مش بعيط كتير".