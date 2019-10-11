رضوى الشربيني: لو عليتي صوتك على جوزك حايقول "أنا متجوز راجل"

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن الرجل له شخصيتان مختلفتان تماما.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "هي وبس" على شاشة "CBC سفرة"، أن الأولى هي شخصية الرجل والتي لا يجوز معها تعامل (الند بالند)، و"لو أنتِ بتصرفي جوا البيت مينفعش تكسريه وتقللي من شأنه قدام نفسه، فيلجأ للي يكبره قدام نفسه وقدام الناس، ولو هو عامل اللي عليه بس دا رزقه على قده مينفعش تيجي عليه أنتِ كمان".

وتابعت: "وفيه شخصية تانية وهو الطفل، وبيبقى عايز اهتمام زيه زي ولادك، وفيه رجالة أول الطفل الجديد مايجي بيسيب الأوضه ويخرج أو بيبعد عن البيت، وبيبقى فيه نفور من البيت لأنه بيبقى محتاج حنان أم، وفيه جزء من الطفل، وبيبقى محتاج إن انتِ تطلعي اللقمة من بقك وتديهاله، وليه لا لو راجل محترم وصالح".

وأوضحت: "خلي التاتش بتاعك موجود على كل تفصيله في حياته عشان يبقى محتاجك دايما".

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واستطردت: "لازم تكوني حلوة دايما، لأن القلب بيحب والمخ بيحب، ولو عايزه دايما تفضلي محافظة على جوازك فعلى الأقل تكوني حاطة أحمر وتلبسي حجات مشخلعة، وعايزه أعرف بتتكسفوا من جوازاكم ليه؟!".

وأكدت: "أما أنتِ بتعلي صوتك عليه وهو في الخلفية بيفضل باصصلك كدا، ويسأل نفسه هو أنا متجوز راجل زيي والست دي اتحولت كدا ليه، الصوت العالي بيخليكي مش بس بتفقدي أنوثتك لكن كمان بتفقدي حقك".