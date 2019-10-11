حنان مطاوع: جوزي كان أكتر حد متوتر وأنا بولد.. "كان بيترعش"

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن إدارة المستشفى التي وضعت بها مولودتها طلبت منها صورة جماعية للأسرة مع ابنتها.

وأضافت مطاوع، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "دخلت بنت لطيفة وصورتنا كام صورة وبعدها بيومين بعتتلي الصور، فاخترت صورة منهم ونزلتها على السوشيال ميديا، واخترت الصورة اللي شكلي فيها ميبقاش مرهق".

وعن الأكثر توترا أثناء الولادة أشارت إلى أن زوجها أمير اليماني كان أكثرهم توترا "كان جسمه بيترعش، كل شوية يقول الجهاز بيصفر، ينده للدكتور يقوله الجهاز بيصفر وكنت بقوله مهو بيصفر عشان أنا عايشة عايزه يقف ليه".

وتابعت: "والدتي كانت مع عدم الإعلان طول فترة العمل في المسلسل، وأمير كان ضد الإعلان تماما إلا بعد الولادة".