حنان مطاوع لغير المتزوجات: عيشوا حياتكم قبل ماتخلفوا

نصحت الفنانة حنان مطاوع، غير المتزوجات، بالاستمتاع بحياتهن قبل الزواج والإنجاب "أي واحدة بتنام ومخلفتش عيشوا حياتكم وناموا واستمتعوا بكل لحظة بتناموا فيها".
وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "نسيت النوم وأيامه، أوقات بنام 10 دقائق وبسمع صوت عياط بنتي ومش ببقى عارفه أعمل إيه، فعلا فيه يومين كانت بتصحى كل 10 دقايق، وكنت ببقى عايزه أحط مشبكين عشان أفتح عيني، وكل حاجة كانت بتبقى بالنسبالي أضغاث أحلام".
وعن تسمية ابنتها "أماليا" أوضحت: "كان نفسي في اسم مختلف ومش متداول، يا إما عربي قديم يا إما مصري قديم، إلا إن أمير جوزي قال أنا مقدرش اسمي بنتي الأسماء العربية دي، وقالي إنتِ محسساني إني داخل بهودج وبقول أين ابنتي العزيزة".
وتابعت: "فقولنا نسميها اسم فرعوني، فلقينا إن فيه اسمين جمال جدا وهو (أناليا) ودا معناه الأميرة الكبيرة و(أماليا) ومعناه الأميرة الصغيرة، وكان فيه اسم تاني (نوشكا) وكان تقريبا معناه الوردة البرية".
وعن شخصية ابنتها قالت ضاحكة "هي مش شخصية هي صوت بس، وإحنا في العمليات قلت دا صوت بنتي ولا دا فيه أوض تانية فيها أطفال، وماما قالت دي مطربة أوبرا، سارينة بتتفتح، وبقيت بسألها أنتِ جبتي الصوت دا منين، ويومي بقى متظبط على مزاجها".
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