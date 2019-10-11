ينتقل عن طريق لدغات البعوض.. إليك أسباب وأعراض الإصابة بالملاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
تعتبر الملاريا من الأمراض المزعجة التي تسببها لدغات البعوض، والتي تؤدي إلى الشعور بعدة أعراض مرضية منها ارتفاع درجة الحرارة والحمى، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الوفاة
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أسباب الإصابة بمرض الملاريا، وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
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