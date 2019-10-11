يصيب السيدات فقط.. 9 مفاهيم خاطئة عن سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:
تسئ بعض السيدات التقدير عند ملاحظة بعض الأعراض التي تظهر عليهن، حيث يعتقدن أن تورم الثدي دليلًا على الإصابة بالسرطان، على الرغم من أن هذا العرض قد يكون حالة طبيعية ناتجة عن اضطراب بالهرمونات.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أبرز الشائعات والمفاهيم الخاطئة بين السيدات حول سرطان الثدي، وفقًا للدكتور محمد عبد الخالق، استشاري جراحة الأورام والثدي.
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