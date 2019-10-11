بالصور.. أفضل 6 أماكن سياحية في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

للسفر من أجل السياحة خلال فصل الشتاء متعة يشعر بها الذين يفضلون قضاء رحلاتهم السياحية خلال هذه الفصل، هناك مجموعة من البلاد التي يفضل الذهاب إليها في هذا الفصل، سواء من ناحية التكلفة أو للتمتع بجمالها، وفقًا لموقع "موسوعة مسافر".

1- باربادوس

هي دولة جزيرة في جزر الأنتيل الصغرى، وتعد إحدى الوجهات السياحية الرائدة في منطقة البحر الكاريبي، تتمتع بأشعة الشمس المشرقة خلال فصل الشتاء، فالمناخ بها مثالي معظم أيام السنة.

يوجد بها عديد من الفنادق المعروفة دوليًا، والمحلية والفيلات الخاصة التي تنتشر عبر الجزيرة والتي يمكن حجزها مسبقًا، كما يمكن تجربة رياضة التزلج على الأمواج.

2- النمسا

واحدة من الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية لقضاء العطلات، لتمتعها بالطبيعة الخضراء والبحيرات الصافية وقمم الجبال المغطاة بالثلوج خاصة في فصل الشتاء، كما أن مدن مثل فيينا وسالزبورغ وإنسبروك تحظى بشعبية كبيرة من أجل التسوق وزيارة المعالم السياحية والاسترخاء لما بها من عدد كبير من المتنزهات أو المقاهي.

3- نيوزيلاندا

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تتميز بطبيعتها الخلابة، من البراكين، والجبال العالية المغطاة بالثلوج والبحيرات الخلابة، والشواطئ الرملية البيضاء، حتى أنه يطلق عليها اسم "ملعب الطبيعية"، وبها يمكن القيام بالعديد من الأنشطة، مثل تسلق الجبال، ورياضة القفز من فوق المرتفعات، والقفز بالمظلات، بالإضافة إلى رياضات الماء.

4- إندونيسيا

تعتبر جزيرة بالي في اندونيسيا من أهم الوجهات السياحية في قارة أسيا، حيث تحتوي على الغابات الاستوائية والشلالات والأنهار والوديان العميقة، يمكن ممارسة كافة أنواع الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والإبحار والطيران الشراعي.

5- الدومنيكان

تعتبر كل أشهر السنة أوقات ذروة سياحية فيها، لما تتمتع به من شواطئ خلابة وجبال خضراء وصيفها الأبدي، الأمر الذي يجذب السياح المحبين للشمس ودرجات الحرارة المعتدلة طيلة أيام السنة.

6- أستراليا

شهر ديسمبر يعتبر من أروع الفترات فيها، فهناك ستستمتع خلال هذا الشهر بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يتم تنظيمها في الهواء الطلق بالإضافة إلى الكرنفالات والمهرجانات والاستعراضات الجميلة وتنظيم الرحلات البحرية حيث يمكنك ركوب الأمواج، والانضمام إلى حفلات الشواء على الشاطئ والاستمتاع بتناول الأكلات البحرية الشهيرة.