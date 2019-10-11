مكياج أنيق لسهرات الشتاء المقبلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - مكياج السهرات، يختلف عن المكياج اليومي ليس فقط بأسلوب تطبيقه، إنما أيضاً بتركيبة المستحضرات التي تستخدمينها وألوانها. ففي حين يتطلب منك مكياج النهار خيارات بسيطة وناعمة، تحتاجين في السهرات إلى اعتماد ألوان قوية وبتركيبات لامعة تمنحك مكياجاً مشرقاً وملامح متوهّجة.
1. اختاري تركيبة كريم الأساس المناسبة
للسهرات والمناسبات أنت بحاجة إلى مكياج بارز، يغطي عيوب وجهك بالكامل ويظهر بمنتهى الجاذبية والجمال. ولأن تحضير البشرة هو الركن الأساس في نجاح المكياج، عليك التأكد من نظافتها أولاً، ثم اختيار كريم أساس بتركيبة غنيّة تمنح بشرتك لوناً متجانساً ومشرقاً، ويبقى ثابتاً طوال السهرة.
اختاري Estée Lauder Double Wear Stay-In-Place Makeup
2. كونسيلر مضيء
أنت بحاجة إلى هذا المستحضر ليس فقط لإخفاء الهالات السوداء من محيط عينيك إنما أيضاً لإضفاء لمسة إشراق إلى مكياجك. يمكنك أن تستخدميه لإخفاء أي عيب في بشرتك، وتأكدي من أن تركيبته سلسلة يسهل امتدادها على البشرة، وأن لونه سيزيد من وهج مكياجك.
اختاري YSL Touche Eclat
3. الهايلايتر مستحضر أساسي
إذا كان الهايلايتر خياراً لمكياج النهار فهو أساسي في مكياج السهرات. لا يمكنك أن تتألقي بمكياج لافت ومشرق من دون هذا المستحضر السحري. ضعيه على عظمة الحاجب وفي زاوية العين الداخلية، وامزجيه مع البلاش لتزيدي من جاذبية ملامحك. كما بإمكانك أن تختاري الهايلايتر بتركيبة الكريم لمزجه مع كريم الأساس.
اختاري Marc Jacobs Beauty Dew Drops Coconut Gel Highlighter
4. ظلال عيون برّاقة
لمكياج السهرات لا تتردّدي في استخدام التركيبات اللامعة، وتحديداً مع ظلال العيون. اختاري ألواناً قويّة ولافتة، وامزجي بين الدرجات بأسلوب ذكي. واستخدمي ظلاً لامعاً يحتوي على حبيبات الباييت أو بدرجة ميتاليكية تناسب أجواء السهر.
اختاري Huda Beauty Desert Dusk Eyeshadow Palette
5. الرموش الصناعية
نعم.. في السهرات أنت بحاجة إلى استخدام الرموش الصناعية لإبراز مكياج عينيك. أما إذا كنت تفضّلين عدم استخدامها فما عليك سوى اختيار ماسكرا بتركيبة مكثّفة ومطوّلة للرموش، تشبعين بها رموشك حتى تبدو جذابة.
اختاري Le Volume de CHANEL Mascara
6. أحمر الشفاه اللمسة اللافتة
يأتي أحمر الشفاه كلمسة أخيرة على مكياجك. وعلى الرغم من أن درجات النيود والدرجات الزاهية تمنحك إطلالة شابة ومنعشة، فإن الدرجات الداكنة كالأحمر والفوشيا والبنفسجي.. هي الخيار الأنسب لمكياج السهرات لأنها تمنح الملامح جاذبية وسحراً لا مثيل لهما.
اختاري Dior Rouge Lipstick
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