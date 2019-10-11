أفضل كريم ترطيب... استخدميه في كل الفصول

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - تعاني نساء كثيرات من البشرة الجافة أو المعرضة للإصابة بالجفاف في شكل دائم، مما يصعب عليهن الحصول على مكياج متألق وخال من الشوائب، وبشرة ناعمة وندية. لذلك، يعد كريم ترطيب البشرة أحد أهم مستحضرات العناية بالبشرة، بمختلف أنواعها، سواء الحساسة أو الدهنية أو الجافة أو المختلطة... انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل كريم ترطيب لتحافظي على بشرة ناعمة في كل الفصول.



Estee Lauder Day Wear

Estee Lauder Day Wear



يحتوي كريم الترطيب هذا على عامل الحماية من أشعة الشمس الضارة، وفي الوقت نفسه يحمي البشرة من العوامل الملوثة المضرة بها، فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها في الأعماق وحمايتها بشكل فعال، فيحافظ على بشرة ندية ومشرقة دائماً.



Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream

Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream



تحرص علامة Shiseido دائماً، على تقديم أحدث تقنيات العناية بالبشرة بأكثر الطرق الفعالة والسريعة. ومؤخراً، أعلنت عن كريم الترطيب Benefiance Wrinkle Smoothing Cream الذي لا يعمل على ترطيب البشرة فقط، وإنما أيضاً يحسن من قدرة خلايا الجلد على التجدد، كونه يشتمل على عناصر مغذية للبشرة ومكافِحة لـ ظهور التجاعيد.



Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly

Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly



يخترق كريم الترطيب هذا من كلينيك، أعماق البشرة، فيعمل على ترطيبها بالشكل الكافي طوال النهار ويحفظ الرطوبة داخل مسام الجلد، لتبقى بشرتك ناعمة وندية أطول وقت ممكن. استخدمي هذا الكريم في النهار واحمي بشرتك من الجفاف.



Charlotte Tilbury Magic Cream

Charlotte Tilbury Magic Cream



إن كريم الترطيب هذا اسم على مسمى " الكريم السحري"، فهو يغير مظهر بشرتك بالكامل خلال دقائق، حيث يعمل على ترطيبها ويمنحها الإشراقة والتوهج، لذلك احتفظي به في درج مكتبك تحسباً لأي مقابلة او اجتماع طارئ، وهو كفيل بمنحك بشرة ناعمة كالحرير.



Avene Hydrance Optimal Riche

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إذا كنت تعانين من الحكة أو التهاب البشرة نتيجة الجفاف الشديد، فلا تترددي في استخدام كريم الترطيب هذا من علامة Avene، حيث تمتصه البشرة بسرعة ليعمل على ترطيبها بالشكل الكافي والقضاء على الالتهاب والتشققات التي تنتج من جفاف البشرة.

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