أجمل ألوان المناكير المات... جربيها هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - إذا كنت تميلين الى موضة المناكير المات، أو كنت ترغبين في تجربته للمرة الأولى، فهناك الكثير من الخيارت الرائعة التي ستزين أظافرك بطريقة راقية وأنيقة هذا الخريف. فصحيح أن طلاء الأظافر البراق واللامع هو موضة رائجة جداً حالياً، لكن ذلك لا يمنع من تجرّبي أجمل ألوان المناكير المات، التي ستجعل أظافرك جذابة ومفعمة بالحيوية، وتُخرجك عن المألوف.



وفي ما يلي، سنعرفك الى أجمل ألوان المناكير المات، فلا تترددي في تجربتها هذا الخريف.



النيود الزهري المات

النيود الزهري المات



إنه أحد ألوان المناكير المات المميزة، وهو ملائم جداً لمختلف الإطلالات الخريفية، النهارية والمسائية، وهو سيضفي على أظافرك لمسة ناعمة وراقية. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر النيود الزهري من علامة INC، فهو يمنح أظافرك شكلاً رائعاً، إضافة الى أنه يدوم طويلاً.



المناكير المموج المات

المناكير المموج المات



من المعروف أن الألوان المموجة عملية جداً ومميزة، لذلك لا تترددي هذا الخريف بتجربة المناكير المموج المات، فعلى رغم أنه قد يكون غير مألوف لعدد من النساء، إلا أنه خيار رائع لهذا الموسم، فهو يتماشى مع مختلف ألوان أزيائك الخريفية الأنيقة. ننصحك بتجرية المناكير المموج المات من علامة Cirque Colors.



الأصفر المات

الأصفر المات



إن كنت تتمتعين بشخصية جريئة وتحبين الألوان القوية، وفي الوقت نفسه ترغبين في تجربة اتجاهات جديدة هذا الخريف في ما يتعلق بموضة الأظافر، فلا تترددي في اعتماد المناكير الأصفر المات، فهو سيجعل إطلالتك تضج حيوية وأنوثة. ننصحك بتجربة المناكير الأصفر المات من علامة NYX.

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المناكير الأزرق المخضرّ المات

المناكير الأزرق المخضرّ



قد تعتقد نساء كثيرات أن الألوان المات مملة بعض الشيء، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ جداً، بدليل جمال المناكير الأزرق المخضر المات، الذي سيمنح أظافرك لمسة في غاية التميز والجمال هذا الخريف، كما سيشعرك بالانتعاش والحيوية. ننصحك بتجربة المناكير الأزرق المخضرّ من علامة Sally Hansen.



الأرجواني الداكن المات

الأرجواني الداكن



مهما كان لون بشرتك، سيشكل المناكير الأرجواني الداكن المات أحد أفضل خيارات طلاء الأظافر لهذا الخريف، فهو لون مميز ويضيف الجمال والتألق الى أظافرك، لا سيما أن الألوان الداكنة هي ملائمة جداً لأجواء الخريف الباردة. ننصحك بتجربة المناكير الأرجواني الداكن المات من علامة ZOYA.

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