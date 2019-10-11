نجمات هوليوود في إطلالات عادية في حفل amfAR في لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - أقيم احتفال amfAR الخيري في مدينة لوس أنجلوس مؤخرًا، ومثل العادة حضر الحفل عدد كبير من النجمات والنجوم، والذي اختاروا اطلالات لافتة منها الموفقة ومنها المبهرجة، على السجادة الحمراء الخاصة بالحدث، لكن كنظرة عامة بدت الاطلالات بشكل عام ولا سيما للنجمات، عادية وغير لافتة، وكثيرات منهنّ وقعن في فخ الموضة، وقد جمعنا بالصور أبرز اطلالات نجمات هوليوود في حفل amfAR في لوس أنجلوس، شاهديها بنفسكِ واخبرينا رأيكِ بها.



غوينيث بالترو في فستان باللون الأبيض

اطلالة ناعمة لـ غوينيث بالترو في فستان أبيض معرق





النجمة الكبيرة غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow معروفة بخياراتها الراقية والناعمة في مختلف المناسبات، لكنّ اطلالتها مساء أمس في حفل amfAR لم تكن موفقة، حيث اختارت فستانًا باللون الأبيض من Adam Lippes، تصميمه بسيط منسدل من دون أكمام ومزين بزخرفات باللون الأحمر، وقد أخفى الفستان ملامح قوامها الرشيق، وبدا مملًّا وأقل من عادي.





إيفا لونغوريا مشرقة باللون الأصفر

إيفا لونغوريا





الممثلة السمراء الجذابة إيفا لونغوريا Eva Longoria حضرت الحفل أيضًا واختارت اطلالة موفقة زادت من جاذبيتها، وكانت عبارة عن فستان باللون الأصفر من دار دنداس Dundas بقصة مستوحاة من السبعينيات، مع ياقة مفتوحة وأكمام طويلة، وقد نسقت معه صندلًا باللون البرونزي.





كريستينا أغليرا في تصميم من نيكولا جبران

لوك دراماتيكي من التول والترتر اعتمدته كرستينات أغيليرا



النجمة العالية كريستينا أغليرا Christina Aguilera حضرت الحفل في اطلالة دراماتيكية كانت قد اختارتها من نيكولا جبران Nicolas Jebran، عبارة عن بنطلون من الترتر الملون البراق مع توب بتصميم مبتكر مصنوعة من طبقات كشكش من التول باللون الأسود، وقد أكملت اللوك بحذاء أسود بكعب عالٍ وبدت جميلة، لكنّ الاطلالة بشكل عام بدت مبالغًا بها.



اطلالات متنوعة لنجمات هوليوود في حفل أمفار amfAR في لوس أنجلوس الذي أقيم مؤخرًا، منها الأنيق ومنها المبهرج، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل والأكثر تميزًا برأيِك.