بـ"تورتة نادي الزمالك".. ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد طفلها

شاركت الإعلامية المعتزلة، ريهام سعيد، متابعيها، بمقطع فيديو جديد، على هامش احتفالها بعيد ميلاد طفلها الأصغر "تيتو".

ونشرت "سعيد" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو حمل العديد من الصور جمعتها بطفلها، خلال لحظات مختلفة، فضلًا عن صورة كعكة عيد الميلاد التي حملت شعار نادي الزمالك، وفي الخلفية نغمات الفنان حمادة هلال.

وعلقت "ريهام": "كل سنة وإنت حبيب عمري ومكافآتي من الله سبحانه وتعالى، مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه واستحملت إزاي، كل سنة وإنت طيب يا تيتو".

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ظهور نجل ريهام سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر إن ريهام، واحدة من المشاهير، التي تفضل عدم الكشف عن ملامح أولادها، وظهرت بطفلها الصغير "تيتو" خلال إدلائها بصوتها في انتخابات التعديلات الدستورية، إبريل الماضي، لكنها حرصت ألا تكشف عن وجهه، من خلال بعض زوايا التصوير، التي تلتقطت له من الخلف فقط.

ويعد الظهور الأول لطفلها، كان مؤخرًا، حينما نشرت صورة لأسرتها كاملة، معلقة: "القيمة الحقيقية للحياة، ولا أي حاجة تانية ليها معنى".

أزمة ريهام سعيد

وتحدثت "ريهام" في حلقاتها الأخيرة من برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"عبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.

فأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة: "عمري مهشتغل في العمل الإعلامي تاني".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.