في حادثة لم تكن الأولى من نوعها، تعرضت طفلة مخطوفة لم تتجاوز الثلاثة أعوام للتعذيب على يد متسولة، تركت على جسمها العديد من الجروح والإصابات، بالكي وبآلات حادة، وهو امتداد لمسلسل من الحوادث بدأ قبل فترة، وكانت أشهر ضحاياه "الطفلة جنة" و"الطفلة سما".
وتعود الواقعة إلى صباح الأربعاء الماضي عندما شاهدت سيدة الطفلة بصحبة متسولة، يبدو على الطفلة آثار واضحة للتعذيب، فبادرت السيدة بإيقاف المتسولة وتجمهر حولها المارة بالشارع، واصطحبوها إلى قسم ثاني شبرا الخيمة، وتحرر محضر لها بالواقعة حمل رقم 11312 إداري لسنة 2019.
وخضعت الطفلة لكشف طبي مبدئي، الذي أرجح أن التعذيب بآلات حادة وحروق في الجسم، وقال محمد حمزة أحد المحامين المتضامنين مع الطفلة المختطفة، التي سلمها أهالي منطقة شبرا الخيمة لقسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، أن المتسولة التي ضبطت الطفلة معها ستتعرض للمساءلة القانونية وفقا للمادة 290 من قانون العقوبات.
وأوضح حمزة أن المادة 290 نصت على: "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وأضاف حمزة أن المتسولة ستواجه أيضا تهمة تعذيب الطفلة، والتي تصل عقوبتها إلى سبع سنوات وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات.
وعرضت الطفلة والمتسولة على النيابة، تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي، لتوضيح ما بها من إصابات، ومعرفة علاقتها بالسيدة التي ضبطت معاها.
كانت هذه تفاصيل خبر قد تصل إلى المؤبد.. العقوبة المتوقعة لمتسولة شبرا "خطفت طفلة وعذبتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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