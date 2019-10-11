بعد مرافقتها لـ محمد صلاح.. من هي عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

أثارت أحدث صور اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، والتي تصدر من خلالها غلاف مجلة "GQ"، برفقة إحدى عارضات الأزياء، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف بدت الإطلالات؟

وأظهرت الصور "صلاح" وعارضة الأزياء، بإطلالتين مختلفتين، حيث تألق اللاعب في الصورة الأولى، ببدلة فاتحة اللون، متخليا عن القميص، في حين ظهرت الأخيرة ببليزر زيتي اللون، مع بلوزة ورابطة عنق بيضاء، على جوارب شفافة.

وتألق اللاعب في الصورة الثانية ببدلة سوداء من الستان، وظهرت العارضة بفستان أسود من الستان أيضًا.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، التي أظهرت العارضة وذراعاها تلتفان حول رقبة اللعب، متسائلين عن هويتها.

من هي العارضة التي رافقت الاعب محمد صلاح؟

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء، بحسب ما وثقته على حسابها الشخصي، وما جاء بـ fashion model directory ".

عارضة أزياء برازيلية تُدعى أليساندرا أمبروسيو.

ولدت يوم 11 أبريل 1981.

برازيلية الجنسية، حيث إنها من مواليد مدينة إيريتشيم بولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل.

بدأت مسيرتها المهنية عام 1996.

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عملت مع فيكتوريا سيكريت من 2004 إلى 2017.

كانت نموذجًا لعديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Armani Exchange و Christian Dior و Ralph Lauren.

في 2007، اختارتها مجلة People، كواحدة من أجمل 100 شخص في العالم.

تزوجت من جيمي مازور في 2006، وانفصلت عنه 2018.

لديها طفلان هما انجا ونوح.

في عام 2012 ، احتلت المرتبة رقم 6 على قائمة فوربس لأعلى الموديلات ربحًا، بعدما ربحت 6.6 مليون دولار في عام واحد.

في عام 2016، أثارت العارضة، جدلًا واسعًا بسبب صورها الجرئية، مع اللاعب كريستيانو رونالدو، على غلاف مجلة "gq".

صلاح يحصد جائزة رجل العام

وحصد الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ"، مساء يوم الأثنين الماضي.

وأشارت المجلة العالمية في نسختها العربية الخاصة بالشرق الأوسط عبر موقعها الرسمي إلى أنه في كل مرة يخطو فيها الملعب، يوازن محمد صلاح بين توقعات وآمال بلده، وواحد من أندية كرة القدم الأكثر شهرة في العالم "ليفربول"، فهو لا يحمل على عاتقه آمال جماهير بلاده فقط، بل يحمل أيضًا آمال وأحلام جماهير ليفربول في كل مباراة يخوضها مع الفريق.

وواصلت المجلة الشهيرة حديثها مؤكدة أن "هذا النوع من الضغوط الذي يمكن أن يكسر رجلًا.. لكن هذا ما نعرفه كثيرًا عن صلاح، إنه لن يتوقف عن مواصلة تحقيق حلمه، لهذا السبب هو رجل العام لدينا".