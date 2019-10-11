شاهد.. انجلينا جولي تخطف الأضواء بإطلالتها المميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي: خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي بإطلالتها المميزة الأضواء في أحدث ظهور لها خلال العرض الأول لفيلم Maleficent: Mistress of Evil في لندن. وتألقت أنجلينا بفستان الـA-line فضي اللون حمل توقيع دار الأزياء البريطانية رالف أند روسو، واتخذ فستانها شكل الجسد من أعلى وانسدل بزيل طويل ليأخذ شكل حرف الـ A باللغة الإنجليزية. وزين الفستان بخيوط ذهبية رفيعة ذادت من رقي وأناقة التصميم، منحها ذلك طلة أنثوية جذابة، كما تميز فستانها من الأعلى بالخامة اللامعة المطرزة بالترتر الفضي، بالإضافة إلى فتحة الرقبة التي تتخذ شكل الـV وقصة الأكتاف الحادة والكاب الطويل. وطبقت لمسات بسيطة من المكياج، مع تصفيفة الشعر المرفوعة.

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