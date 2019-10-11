8 أسرار في لغة الجسد تكشف ما يخفيه الآخرون.. هكذا تعرف الكاذب والمعجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

لغة الجسد هي الحركات والإيحاءات وتعابير الوجه التي يقوم بها الشخص خلال تواصله مع الآخرين، وتستطيع من خلال "Body Language" معرفة مدى صدق الآخرين ومشاعرهم تجاه المواقف المختلفة، عن طريق متابعة وقراءة تعبيراتهم الجسدية.

يستعرض لكم "الخليج 365" علامات في لغة الجسد تكشف ما يخفيه الآخرون، حسبما جاء في كتاب "المرجع الأكيد في لغة الجسد"، للكاتبين آلان وباربارا بييز.

- اللعب ومحاولة اللهو بالأشياء المتواجدة أمام الشخص، كالمفاتيح أو الأقلام تدل على القلق والتوتر

- الميل بالجسد تجاه الشخص الآخر، وتقليد طريقته في الجلوس أو اختيار الكلام، هذه العلامة يستخدمها الجنسان للتعبير عن الإعجاب.

- تجنب التواصل البصري، والشرود في الأشياء أثناء الكلام، وشد عضلات الوجه، في هذه اللحظة يحاول المخ بشكل لاإرادي منع إظهار أي علامات الكذب على الوجه.

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- الشخص الواثق من نفسه يظهر ذلك على جسده فتكون رأسه مرفوعة وجسده مسترخيًا، وإن كان الشخص يمشي وهو منتصب القامة أو ظهره مستقيم مع رجوع الكتفين إلى الوراء، فيدل هذا على أن هذا الشخص لا يشعر بالأمان ويرغب في استعادة شعوره بالسيطرة.

- النظر في العين مباشرةً عند الحديث يعني أن الشخص صادق، بينما عدم النظر يعني أن الشخص مراوغ.

- فرك اليدين، والكاحلان المتلاصقان مع اليدان المتمسكتان بالمقعد تدل على كتم المشاعر، والشعور بالتوتر والقلق

- الابتسامة الدافئة عند التحدث مع الآخرين كثيرًا تساعدك على كسب التواصل، وتجعلك محبوب من الآخرين.

- تشابك الزراعيين تدل أن الشخص الذي أمامك في وضع الاستعداد للدفاع عن النفس أو للهجوم على شخص آخر.