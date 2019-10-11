سارة نخلة ترد على سؤال "ندمتي بعد الطلاق؟": الراجل اللي بيندم يا روحي

أجابت سارة نخلة ملكة جمال سوريا السابقة، على سؤال حول الطلاق طرحته إحدى الفتيات، عبر مجموعة سرية خاصة بالسيدات، في موقع فيس بوك.

وتسألت الفتاة، قائلة: "ندمتي بعد الطلاق؟"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من العضوات، كانت على رأسهن، ملكة جمال سوريا السابقة، طليقة الفنان أحمد عبد الله.

وقالت سارة: "هو أنا متمرمطة في المحكمة سنة عشان أتطلقعشان تسالينا السؤال دا، مفيش ست بتندم في راجل بيندم يا روحي، عشان الست بتستحمل كتير بعدين بتجيب أخرها أما الراجل بيندم أول ما تضيع منه".

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انفصال سارة نخلة وأحمد عبدالله

وكان الفنان أحمد عبدالله، انفصل منذ أشهر عدة عن الفنانة السورية سارة نخلة، ووصلت مشاكلهما إلى النيابة ومحكمة الأسرة، كما قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس أحمد لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من سارة.

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، وحضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.

ومن حينها وقصة أحمد عبدالله وسارة نخلة متصدرة المشهد في خانة المشكلات الزوجية في الوسط الفني، كما لا تكف سارة نخلة عن نشر أسرار ومشكلات وتفاصيل تخص زواجهما السابق.