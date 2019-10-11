"دنيا" وزيرة تضامن اجتماعي ليوم واحد: استفدت كتير

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي الفتاه دنيا سعيد عبد الخالق، التي رشحتها مؤسسة بلان إنترناشيونال إيجيبت لتشارك وتعايش تجربة الوزيرة في إدارة ملفات الوزارة وتكون وزيرة لمدة يوم واحد احتفالا باليوم العالمي للفتاة.

وخلال لقاء "دنيا شعبان" بوزيرة التضامن الاجتماعي شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والغرفة التجارية بالقاهرة، كما اطلعت على تطورات مبادرة "حياة كريمة".

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وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بوعي الفتيات المصريات وخصوصا "دنيا"، لما لمسته فيها من حب للعمل ورغبة في تحقيق أحلامها وطموح كبير.

وقدمت الوزيرة عددا من النصائح لدنيا، كان أبرزها حب العمل والاستمرار في التعلم وتنوع مصادر التعلم والاجتهاد المستمر.

وقالت دنيا إنها انبهرت باستقبال وزيرة التضامن الاجتماعي لها، وأنها تعتبرها قدوة لكل فتيات مصر واستفادت كثيرا من التجربة والمعايشة التي تمت معها.