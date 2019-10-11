الامارات | عودة هزاع المنصوري إلى الوطن.. مباشرة على شاشة دبي في هذا التوقيت

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة هزاع المنصوري إلى الوطن.. مباشرة على شاشة دبي في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي عن أن تغطيته الشاملة لعودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى أرض الوطن، ستبدأ غداً في الساعة الرابعة عصراً، عبر البث التلفزيوني المباشر، إضافة إلى المواكبة الرقمية المباشرة.

ويعود المنصوري إلى الوطن غداً بعد أن أتم بنجاح مهمته العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، واستكمل الفحوصات والدراسات الطبية المقررة للمهمة، إذ خضع بعد عودته إلى الأرض، وخلال الفترة الماضية، لمجموعة من الاختبارات والفحوصات الطبية الدقيقة، تحت إشراف مختصين، وبمتابعة الدكتورة حنان السويدي، طبيب رواد الفضاء، في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء، بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو، وذلك لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية للجسم، وتأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان.

من جهته، قال مدير مركز الأخبار في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، علي عبيد الهاملي: «بعد التغطية الشاملة التي قام بها المركز لرحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى المحطة الدولية وعودته إلى الأرض خلال الفترة الماضية، سيقوم المركز اليوم بتغطية رجوعه إلى أرض الوطن، غداً بداية من الساعة الرابعة عصراً، من استديو مركز الأخبار بمدينة دبي للإعلام، إذ سيتم تقديم ملخص لأهم مراحل الرحلة، بداية من الاستعدادات التي سبقتها، وانتهاء بعودة المنصوري إلى الأرض سالماً، وأهم التجارب التي أجراها في المحطة الدولية، من خلال تقارير ميدانية، وأخرى بتقنية (هولوغرام) والواقع الافتراضي».

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وأشار إلى أنه ستتم استضافة مختصين من مركز محمد بن راشد للفضاء لإلقاء الضوء على أهم تفاصيل الرحلة ومحطاتها، والخطط المستقبلية لما بعد رحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء، كما سينقل وصول رائد الفضاء الإماراتي إلى مطار أبوظبي الدولي، ومراسم الاستقبال، والمؤتمر الذي سيجريه بعد الوصول إلى أرض الوطن.