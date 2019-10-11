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شاهد.. أفضل 8 ملاهي و8 حدائق مائية حول العام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

من منّا لا يحب الملاهي! فالجميع كبارا وصغارا ينطلق فيها مرحًا وسعادة، من خلال عالم الإثارة والتشويق والمغامرة.

وأورد موقع "TripAdvisor"، قائمة بأفضل مدن الملاهي والحدائق المائية حول العالم. وتربعت على تلك القائمة للعام السادس على التوالي سيام بارك في تايلاند، وجزر المغامرة بفلوريدا، وفقًا للموقع المتخصص في السفر على النحو التالي:

أولاً: أفضل الملاهي حول العالم

1- جزر المغامرة أورلاندو بفلوريدا

- جزر المغامرة أورلاندو بفلوريدا

تُعد جزر المغامرة في أورلاندو من أهم معالم السياحة في أمريكا، وبها العديد من المحال التجارية. وتضم جزيرة أبطال مارفيل التي تجسد الشخصيات الخارقة التي ظهرت في أفلام مارفيل الشهيرة.

والملفت للانتباه هو الهندسة المعمارية التي تأتي على غرار الكتب المصورة ولون طلاء المباني الخارجي الذي يتغير بحسب الزاوية التي ينظر منها الزائر للمبنى.

وتضم أيضًا حديقة الجوراسية، وبها جزيرة القارة المفقودة، كما تحتوي على السوق العربية القديمة والتي تُسمى بازار السندباد، وهي القسم الأول من الجزيرة، وتتضمن رحلة السندباد والنافورة الصوفية، كما يمكنك التجوال في مدينة أطلانتس اليونانية المفقودة.

2- المملكة السحرية بارك بأورلاندو

- المملكة السحرية بارك بأورلاندو

تعد المملكة السحرية بارك مدينة ترفيهية لقضاء وقت الفراغ في منتجع "والت ديزني" العالمية بالقرب من Orlando، وكان الافتتاح الأول للمدينة في أكتوبر من العام 1971.

3- يونيفرسال ستوديوز بفلوريدا

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عبارة عن متنزه ترفيهي واستوديو إنتاج يقع في فلوريدا بالولايات المتحدة، وتم افتتاح الحديقة في 7 يونيو 1990، وهي منبع لصناعة الأعمال الترفيهية، خاصة الأفلام والتليفزيون.

4- مملكة ديزني للحيوانات

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وهي أكبر متنزه في العالم، ومن أهم معالمها شجرة الحياة، وهي شجرة اصطناعية يبلغ طولها 44 مترًا، ومساحتها 15 مترًا مربعًا، منحوتُ على جذعها حيوانات من عدة أصناف وأجناس.

ويمكنك الاستمتاع فيها برحلة استكشافية على متن مركبة سفاري مفتوحة، لرؤية الأنواع الأفريقية في السافانا والأنهار والتلال الصخرية.

5- لي باي دو فو بفرنسا Puy du Fou

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تقع في قلب منطقة فيندي Vendée غرب فرنسا، وتعد إحدى أشهر مدن الملاهي في العالم ومن أكثر المتنزهات شعبية في فرنسا.

6- حدائق تيفولي في كوبنهاجن بالدنمارك

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تقع في جزيرة زيلاند في مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، حيث تم افتتاحها عام 1843، وتُعد من أشهر معالم كوبنهاجن وثاني أقدم الحدائق الترفيهية فيها، وهي عبارة عن حديقة ألعاب كبيرة مُحاطة بمسطحات خضراء وأشجار وتقع على بُحيرات عدة.

7- يوروبا بارك في روست بألمانيا

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من الملاهي الفريدة من نوعها، حيث تحتوي العديد من الألعاب المناسبة لجميع الفئات العمرية حتى أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل يستطعن اللعب في هذه الملاهي.

8- بيجون فورج بأمريكا Pigeon Forge

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وهو منتجع جبلي في مقاطعة Sevier، تينيسي، وتشمل معالم الجذب في المدينة محلات بيع الهدايا ومراكز التسوق والملاهي والمسارح الموسيقية.

ثانياً: أفضل الحدائق المائية

1- سيام بارك تينيريفي بتايلاند

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مدينة الألعاب سيام بارك سيتي Siam park city من أكبر مدن الألعاب في مدينة بانكوك وتحتوي الكثير من الألعاب الترفيهية المميزة والألعاب المائية.

2- أتلانتيس ووتر بارك بدبي

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منتجع أتلانتس هو مدينة مائية تمتد على مساحة هائلة مخصصة للأطفال والكبار أيضًا، ما جعلها من أفضل الأماكن السياحية في دبي، ويمكنك فيها القيام بأجمل رحلة مائية في المنزلقات الضخمة التي تمر عبر بحيرات مليئة بأسماك القرش والراي والسفينة الدوارة ومغامرة أمواج النهر السريع.

3- Eco Park Arraial Dagoda, Brazil

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تعد Eco Park Arraial Dagoda, Brazil من أكبر الحدائق المائية التي تتمتع بملاهي مميزة تناسب جميع الفئات العمرية.

4- ديزني تايفون لاجون المائية بأورلاندو Typhoon Lagoon

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وهي مدينة ملاهي مائية تقع بالقرب من أورلاندو.

5- بيتش بارك أكويراز Beach Park بالبرازيل

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هو منتزه مائي برازيلي ومنتجع سياحي، ويقع على شاطئ بورتو داس دوناس في بلدية أكويراز، وتبلغ مساحته 170 ألف متر مربع، وتبلغ مساحته المائية 35 ألف متر مربع.

6- وايلد وادي المائية بدبي

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حديقة واليلد وادي المائية تعتبر الوحيدة من نوعها في الإمارات العربية المتحدة، وتقع بالقرب من فندق برج العرب وفندق جميرا بيتش هوتيل.

وتضمّ العديد من الجولات والمنزلقات والأنشطة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

7- ديزني بليزارد بيتش بأورلاندو

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يقع في منتجع والت ديزني وورلد في باي ليك بالقرب من أورلاندو بولاية فلوريدا. يتوفر في مياها تقنية التدفئة، باستثناء ذوبان الثلوج في كهف الجليد في Cross Country Creek. وتم افتتاح الحديقة في 1 أبريل 1995 وكانت ثالث حديقة مائية في عالم والت ديزني.

8- رامايانا المائية بتايلاند

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تقع على بعد ساعة ونصف بالسيارة من بانكوك، وتعد إحدى أكبر الحدائق المائية في جنوب شرق آسيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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