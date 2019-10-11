أزياء يومية على طريقة ميريام فارس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - بدأت الفنانة ميريام فارس في مجال الفن منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، حيث تعلمت رقص الباليه، وشاركت في برنامج المواهب الصغيرة الذي بثه تلفزيون لبنان، وحازت على الجائزة الأولى، ثم تعلمت في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفتوار" لمدة أربع سنوات، وشاركت في سن السادسة عشرة في مهرجان الأغنية اللبناني على شاشة تلفزيون لبنان، وربحت الجائزة الذهبية، وبعد ذلك شاركت في ستوديو الفن ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية.

نسقي أزياءك اليومية على طريقة ميريام فارس

وبدأ مشوارها الفني الحقيقي بعد أن قامت شركة ميوزيك ماستر بإنتاج أول ألبوم لها بعنوان "أنا والشوق" في عام 2003، وقامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وكانتا سببًا كبيرًا لنجاحها، ثم أطلقت عدة ألبومات بعد ذلك، وخاضت تجربة التمثيل في الفيلم الغنائي سيلينيا واتهان، وقدمت العديد من الفوازير.

3 أفكار مختلفة لاعتماد أزياء الجلد بأسلوب بثينة الرئيسي



كما أصدرت أغنية بعنوان "غافي"، والتي تميزت بتصويرها على شكل فيديو كليب تضمَّن مشاهد حقيقية مع ابنها المولود (جايدن)، وتم إصدار الأغنية بعد حفلها في مهرجان موازين بيومٍ واحد، حيث صرحت أثناء الحفل أن الكليب سيصدر حصريًّا عبر قناتها على موقع اليوتيوب، وبعد ذلك بفترة صورت عدة كليبات أُصدرتها على قناتها الخاصة.

Advertisements

نسقي أزياءك اليومية على طريقة ميريام فارس

ارتدت ميريام فستانًا أبيض قصيرًا مزينًا بالبني على منطقة الصدر، وبلوزة بيضاء بأكمام مميزة مع بنطال أسود مزين بشراشيب في الجانبين في إطلالة ثانية، ونسقت فستانًا بنيًّا واسعًا مع سلسال طويل وعدة أساور، وظهرت بفستان أبيض واسع بنقوش صغيرة، وفستان أصفر قصير مكشوف الأكتاف، وأطلَّت بتنورة فضية وقميص أبيض بنقاط سوداء مع تيشيرت أبيض، وتجمَّلت بفستان أحمر ضيق بتصميم كلاسيكي، وفستان أزرق ناعم أكملته بجاكيت جينز، وتميزت ببنطال أحمر واسع وبلوزة بيضاء يزين أكمامها الدانتيل، كما اختارت بلوزة مخططة بعدة ألوان مع بنطال جينز بخطوط جانبية، وجمبسوت كحلي بتصميم ناعم، وتزينت ببنطال أبيض بكتابة وبلوزة سوداء مع حقيبة خصر خضراء، وبنطال بني بحزام برتقالي وتيشيرت أبيض برُسوم.