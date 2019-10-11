بريانكا شوبرا في البدلة الرسمية شاهدي أجمل إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - البدلة الرسمية إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات والعالميات، وقد اعتمدنها في مختلف المناسبات على السجادة الحمراء وفي المشاوير اليومية أيضًا، وقد شاهدنا تصميمات متنوعة من البدلة الرسمية على منصات عروض الأزياء العالمية، بقصات وألوان مختلفة. ومن النجمات المعجبات بهذه الموضة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra التي رصدنا لها عددًا كبيرًا من الاطلالات في البدلة الرسمية، في مختلف المناسبات، شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيِك.



لوك صباحي نسقته بريانكا شوبرا في البدلة الرسمية

اطلالة صباحية لافتة لبريانكا شوبرا في بدلة باللون الأبيض





في أحد المشاوير الصباحية، شاهدنا نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وقد اختارت اطلالة لافتة في بدلة رسمية باللون الأبيض، مزينة بتعريقات ناعمة ملونة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون الأحمر، وحقيبة كتف باللون الزهري، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية مع عدسات دائرية.





بدلة رسمية باللون الزهري اعتمدتها بريانكا شوبرا

اعتمدت بريانكا شوبرا اطلالة عصرية في بدلة باللون الزهري





على السجادة الحمراء، وفي إحدى المناسبات مؤخرًا، شاهدنا بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وقد اختارت بدلة رسمية باللون الزهري الفاتح، مصنوعة من قماش الساتان بقصة شبابية واسعة، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون، وقد نسقت معها حذاءً بكعب عالٍ بتصميم أنثوي مزين من الأمام بشريطة.





بريانكا شوبرا في بدلة ميتالك

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بدلة رسمية ميتالك اعتمدتها بريانكا شوبرا لاحدى المناسبات



تعشق بريانكا شوبرا Priyanka Chopra الاطلالات العصرية، ومؤخرًا شاهدناها في لوك جمع بين الأناقة والعصرية، اختارت فيه بدلة رسمية من قماش الميتالك اللامع والمقلم باللونين الأسود والفضي، وقد نسقت معها صندلًا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية لافتة.



شاهدي أجمل اطلالات بريانكا شوبرا Priyanka Chopra التي اعتمدتها في البدلة الرسمية موضة هذا الموسم في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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