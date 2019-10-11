موضة ألوان فساتين سهرة من مجموعات الأزياء الجاهزة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - برزت فساتين السهرة بقوة خلال أسابيع الموضة الماضية. وإن كنت تتحضرين لمناسبة هامة هذا الموسم، فعليك الإطلاع على آخر صيحات ألوان فساتين السهرة من مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 لتواكبي جديد الموضة العالمية.
إليكِ أحدث موديلات فساتين السهرة ونصائح رائعة لتنسيقها بأناقة.
فساتين سهرة باللون الأزرق
يت فساتين السهرة الزرقاء بحضور كبير على منصات عروض خريف 2019، وتنوعت النغمات اللونية بين الأزرق الملكي الصارخ مثل التصميم المحتشم من مجموعة آندرو جن Andrew GN أو الفستان الأزرق الداكن المحبوك بتطريز ناعم من توقيع باميلا رولاند Pamella Roland.
فساتين سهرة بنغمات الأحمر
حضرت فساتين السهرة الحمراء بموديلات شديدة الأنوثة وهى القطع الأمثل لمناسبات نهاية العام، من جهتنا وقعنا في عشق الفستان ذي الأكمام الطويلة والتنورة المنفوشة من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة Georges Hobeika.
فساتين سهرة بألوان براقة
يبدو أن موضة فساتين السهرة المصممة بألوان براقة أو المزدانة بالغليتر اللامع ستكون نجمة خريف 2019، وتنافست ماركات كبيرة في عالم صناعة الموضة على تقديم تصاميم فخمة ستثري إطلالتك مثل تلك التي أطلت بها عارضات رالف لورين Ralph Lauren وتاداشي شوجي Tadashi Shoji.
فساتين سهرة بألوان الباستيل
لن تستطيعي أن تتجاهلي هذا الموسم الصيحة الأبرز والمتمثلة في فساتين السهرة بالألوان الباستيلية الحالمة، وحرصت ماركة جيني بيكهام Jenny Packham و لويزا بيكاريا Luisa Beccaria على تقديم قطع تميزت بالشك اليدوي الناعم والتنانير الهدلة على القامة والنتيجة لوكات ملوكية شديدة الفخامة والبساطة.
فساتين سهرة بألوان صارخة
أستهدفت دور الأزياء العالمية الجريئات بفساتين سهرة مميزة بألوانها الصارخة كالفوشيا أو الأرجواني الفاقع كما في القطع التي رصدناها لدى كارولينا هيريرا Carolina Herrera وكريستيان سيريانو Christian Siriano
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