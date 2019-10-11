للرجل الرياضي : هذه أفضل موديلات القمصان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - يواجه الكثير منا مشكلات عديدة عند شراء قمصان، فإما أن تكون مهلهلة وفضفاضة أو ضيقة، أو تكون طويلة أو قصيرة، أو ذات أكمام قصيرة أو طويلة، فمعظم القمصان تحتاج إلى تدخل حتى تصبح ملائمة للأشخاص.



قمصان 2019

ومع تزايد رغبة العديد من الرجال في السنوات الأخيرة على ممارسة الرياضة البدنية، أصبحت العديد من ماركات القمصان لا تتناسب مع أصحاب القامات الطويلة والعضلات، ولهذا نستعرض فيما يلي أفضل ماركات القمصان لأصحاب العضلات التي تتناسب مع قوامهم وتمنحهم إطلالة أنيقة وجذابة.

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ريفير أيلاند

تعد قمصان ريفير أيلاند واحدة من الماركات التي تتلاءم مع أصحاب العضلات، كما أنها تأتي بتصميمات كاجوال ورسمي تتناسب مع مختلف المناسبات الرسمية وغير الرسمية، وجميعها تمنحك إطلالة أنيقة تبرز موضة العضلات التي يحلم بها معظم الرجال.

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هوليستر

قمصان هوليستر، تعتبر واحدة من الماركات التي تتناسب مع أصحاب العضلات، حيث إنها "متخصصة" في مجال "مسل فيت"، حيث تأتي هذه القمصان بتصميم مثالي للغاية ويمنع أصحاب العضلات إطلالة جذابة حيث إنها تمنح خيار وضعها أسفل السروال أو فوقه.

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